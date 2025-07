Mor el conductor d'un tot terreny en un xoc frontal a la C-1412b a Tremp (Lleida)

LLEIDA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un tot terreny ha mort aquest divendres a les 10.04 hores al punt quilomètric 54,4 de la C-1414b a Tremp (Lleida) després de xocar frontalment amb un cotxe, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que encara s'investiguen, els dos vehicles han xocat i la conductora del turisme ha resultat ferida crítica, per la qual cosa l'han traslladat a l'Hospital de Tremp.

Al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i amb aquesta ja són 72 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2025.