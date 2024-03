LLEIDA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un tot terreny ha mort aquest dissabte per la tarda en sortir-se de la via a la C-1412b i caure per un desnivell d'uns 4 metres a Artesa de Segre (Lleida).

L'altre ocupant ha resultat ferit menys greu i l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Aquest conductor és la víctima mortal número 23 enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades provisionals.