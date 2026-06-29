Mor el conductor d'un cotxe en sortir de la via a la C-63 a Brunyola (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns a les 10.44 hores en sortir de la via quan circulava per la C-63 a l'altura de Brunyola i Sant Martí Sapresa (Girona).
El mort, de 46 anys i nacionalitat francesa, es tracta de la víctima mortal número 66 a les vies interurbanes catalanes des de començaments d'any, explica el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Arran del sinistre, els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat amb 4 patrulles, els Bombers de la Generalitat amb 2 dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb 4 unitats.