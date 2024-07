Mor el conductor d'un cotxe en un accident a l'N-420 a la Fatarella (Tarragona)

TARRAGONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns a les 8.13 hores en un accident a la carretera N-420 al seu pas per la Fatarella (Tarragona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.

Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un tot terreny i un cotxe i, com a conseqüència, ha mort el conductor del cotxe i el del tot terreny ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat fins a l'Hospital Verge de la Cinta.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra; dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).