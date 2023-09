Mor el conductor d'un camió en sortir de la C-25 a Manresa (Barcelona)

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un camió que transportava bobines ha mort aquest dissabte en sortir de la via C-25 a l'altura de Manresa (Barcelona) en sentit Lleida per causes que s'investiguen, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 07.26 hores i s'han desplaçat al lloc juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat, que han practicat maniobres per extreure l'home de l'interior del vehicle.

Amb aquesta víctima, són 111 les persones que han mort aquest 2023 en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.