Mor el conductor d'un camió en l'accident de l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona)

TARRAGONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un dels camions implicats en l'accident de l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona) aquest dimarts al matí ha mort, mentre que un altre ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat greu, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
En total s'han activat 10 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 11 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 10 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques(SEM).
En l'accident s'hi han vist implicats 3 camions, 2 dels quals han cremat i, quan els Bombers els han sufocat a les 8.35 hores, ha entrat la maquinària pesada per netejar la calçada, ja que la mitjana està feta malbé i hi ha molta ferralla a l'asfalt.
D'altra banda, la via continua tallada en tots dos sentits i s'estan fent desviaments per la sortida 308 a l'Ampolla en sentit sud i per la 332 a l'Aldea en sentit nord.
Amb aquesta, ja són 125 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, segons les dades provisionals de l'SCT.
ACCIDENT FRONTAL-LATERAL
El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press que el camió que circulava en sentit sud, per causes que encara s'investiguen, ha passat a l'altre costat de la via en sentit nord, travessant la mitjana i produint un xoc frontal-lateral contra el camió que anava en sentit contrari.
Un tercer camió, que venia darrere en sentit nord, en voler-los esquivar ha bolcat fora l'autopista.
Ha afirmat que l'N-340 --la via alternativa-- és la "més perjudicada" i que Trànsit està avisant de l'accident pels panells de la carretera des de València i Martorell (Barcelona).