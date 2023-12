Mor el conductor d'un camió a l'A-22 a Almacelles (Lleida)

LLEIDA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un camió ha mort aquest divendres a l'A-22 a Almacelles (Lleida) després de sortir de la via i bolcar per causes que encara s'investiguen, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

S'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 146 les persones que han mort en accident de trànsit el 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.