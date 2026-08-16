Mor un conductor després de sortir-se de la via en la C-37z a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort cap a les 9.15 hores d'aquest diumenge després de sortir-se de la via al punt quilomètric 90,70 de la C-37z, al terme municipal de Manresa (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha patit una sortida de la via i el conductor i únic ocupant del vehicle ha mort.
Arran de l'accident, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres, així com el servei d'atenció psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).