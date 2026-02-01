Mor el còmic Fernando Esteso als 80 anys

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID/VALÈNCIA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actor i còmic Fernando Esteso ha mort aquesta matinada a l'hospital universitari La Fe de València als 80 anys, a causa d'una sèrie de problemes respiratoris que portava patint unes setmanes, segons ha confirmat el seu representant a Europa Press.
Esteso va néixer el 14 de gener de 1945 a Saragossa, on va debutar als seus sis anys com 'el Nen de la Jota' i on es va desenvolupar en el teatre de varietats. Aviat es convertiria en un dels personatges del món de l'espectacle més reconeguts del país.
No obstant això, la seva fama va arribar a la fi dels 70, quan es va ajuntar amb Andrés Pallers en un dels duos còmics més rendibles del cinema espanyol. Sota l'adreça de Mariano Ozores, van protagonitzar èxits massius com 'Els bingueros' (1979) o 'Jo vaig fer a Roque III' (1980).