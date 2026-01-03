Mor Climent Forner, poeta i capellà de Berga (Barcelona)

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El poeta i capellà de Berga (Barcelona) Climent Forner Escobet ha mort aquest dissabte als 98 anys, segons informa en un comunicat l'Ajuntament.
Va ser autor de més de 50 llibres, va traduir l'obra de Guillem de Berguedà i va rebre distincions com la Medalla d'Or de la ciutat de Berga (1992), el Premi Jaume I d'Actuació Cívica Catalana (1997), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1999) i el Premi d'Honor de la Cultura del Berguedà (2019).
La vetlla es farà a la Sala de Plens del consistori aquest diumenge i el funeral s'oficiarà dilluns a l'església de Santa Eulàlia de Berga.