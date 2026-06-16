Mor el cirurgià i exrector de la UdL Joan Viñas als 75 anys

LLEIDA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El cirurgià i exrector de la Universitat de Lleida Joan Viñas s'ha mort als 75 anys, ha informat la universitat en un comunicat al seu web aquest dimarts, en què ha facilitat un apartat per poder-hi deixar un missatge de record.
Viñas (Mataró 1950 - Lleida 2026) va ser rector de la UdL entre 2003 i 2011 i cap de Cirurgia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida); i va rebre la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats el 2020 i la Creu de Sant Jordi el 2018.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el seu condol a la família, amics i companys de Viñas, qui defineix com un "referent de la medicina, la universitat i la bioètica a Catalunya", i creu que Lleida i Catalunya perden una figura estimada, compromesa amb el servei públic, la docència, la recerca i l'humanisme.