Mor el cineasta José Luis García Sánchez, Os d'Or a Berlín per 'Las truchas'

MADRID 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El director de cinema, José Luis García Sánchez, ha mort aquest diumenge als 85 anys a Madrid, segons han confirmat fonts de l'Acadèmia de Cinema a Europa Press.
El realitzador va guanyar l'Os d'Or a Berlín per 'Las truchas' el 1978, quan va guanyar el premi ex aequo junt amb Emilio Martínez-Lázaro ('Las palabras de Max') i a Tomas Muñoz ('Ascensor').
José Luis García Sánchez va néixer a Salamanca en 1941 i es va llicenciar en Dret i Sociologia. El seu fill és el també director de cinema, Víctor García León. El cineasta pertany a la generació de realitzadors que no va poder llicenciar-se a l'Escola Oficial de Cinematografia per una expulsió massiva d'alumnes per qüestions ideològiques. Es debut com a realitzador va ser en 1975 amb una comèdia àcida i crítica cap a la Transició anomenada 'El love feroz'.
Anteriorment havia rodat una sèrie de curtmetratges com a 'Gente de boina' o 'Pólipos en las trompas'. En 1976 roda 'Colorín, colorado', una sort de seqüela del seu primer llargmetratge. Dos anys després canvia de registre amb 'Las truchas', que li val l'Os d'Or en el Festival de Berlín.
Es converteix en un dels biògrafs oficials de Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', i li dedica un documental amb el títol de 'Dolores' l'any 1981. L'any 1985, s'ajuntaria amb Rafael Azcona per rodar un dels seus títols més significatius, 'La corte de Faraón', sainet còmic sobre la censura protagonitzat per Ana Belén, Fernando Fernán Gómez i Antonio Banderes. Tornaria a col·laborar amb el guionista en títols tan celebrats com 'El vuelo de la paloma', 'Tirano Banderas', 'Suspiros de España (y Portugal)' o 'Siempre hay un camino a la derecha'.
Com a guionista per a altres directors, ha col·laborat en els llibrets de pel·lícules com a 'Habla, mudita' o 'Camada negra' per a Manuel Gutiérrez Aragón. Junt amb Fernando Trueba va escriure 'Belle Èpoque' per la qual va guanyar el Goya al Millor Guió Original. Ha exercit també com a director teatral dirigint el muntatge a Espanya de 'El beso de la mujer araña' de Manuel Puig.