Mor un ciclista en una sortida de via a la GI-5569 a Gombrèn (Girona)

GIRONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 81 anys veí de Ripoll (Girona) ha mort aquest diumenge en una sortida de via en el punt kilomètric 2 de la GI-5569, a l'altura de Gombrèn (Girona), per causes que s'estan investigant.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.34 i han activat tres patrulles, a més d'activar-se dues dotacions de Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Amb aquesta, 119 persones han mort en carreteres catalanes aquest any, 5 d'elles ciclistes, segons dades provisionals.