Publicat 25/08/2026 16:33

Mor un ciclista al caure a la C-147 a Alt Àneu (Lleida)

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 25 ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha mort la tarda d'aquest dimarts després de caure a la C-147 a Alt Àneu (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra, que encara estan investigant les causes de l'accident, han rebut l'avís a les 13.11 hores.

Arran de l'incident, que ha obligat a tallar la via, s'han activat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter de Bombers de la Generalitat i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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