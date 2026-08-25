Mor un ciclista al caure a la C-147 a Alt Àneu (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista ha mort la tarda d'aquest dimarts després de caure a la C-147 a Alt Àneu (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra, que encara estan investigant les causes de l'accident, han rebut l'avís a les 13.11 hores.
Arran de l'incident, que ha obligat a tallar la via, s'han activat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter de Bombers de la Generalitat i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).