Mor un ciclista atropellat per un vehicle a la C-31 a Castelldefels (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista ha mort aquest dissabte al matí després de ser atropellat a la C-31 a Castelldefels (Barcelona) per un vehicle que ha fugit del lloc dels fets, i que ja ha estat localitzat.
Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaracions a 3CatInfo, en les quals ha detallat que els Mossos d'Esquadra han trobat el pressumpte autor de l'atropellament.
Es tracta de la segona víctima mortal a les carreteres catalanes aquest dissabte després de la mort del conductor d'un camió en un xoc per encalç a l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona), que manté tallada l'autopista.