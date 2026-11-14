Publicat 14/11/2026 09:54

Mor un ciclista atropellat per un vehicle a la C-31 a Castelldefels (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha mort aquest dissabte al matí després de ser atropellat a la C-31 a Castelldefels (Barcelona) per un vehicle que ha fugit del lloc dels fets, i que ja ha estat localitzat.

Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaracions a 3CatInfo, en les quals ha detallat que els Mossos d'Esquadra han trobat el pressumpte autor de l'atropellament.

Es tracta de la segona víctima mortal a les carreteres catalanes aquest dissabte després de la mort del conductor d'un camió en un xoc per encalç a l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona), que manté tallada l'autopista.

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