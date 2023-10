Mor un ciclista atropellat per dos cotxes a l'N-260 a Pedret i Marzà (Girona)

GIRONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha mort atropellat aquest dijous cap a les 20 hores després de ser atropellat per dos cotxes a la via N-260 a l'altura de Pedret i Marzà (Girona).

El primer vehicle li va fer perdre la verticalitat i el que anava immediatament després el va atropellar, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.

Per atendre l'accident, el 121è a la xarxa interurbana de Catalunya i el quart ciclista mort d'aquest 2023, els Mossos d'Esquadra hi van enviar cinc patrulles, els Bombers de la Generalitat van mobilitzar dues dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va enviar dues unitats medicalitzades.