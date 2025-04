Mor un ciclista atropellat per un cotxe en la C-59 a Caldes de Montbui (Barcelona)

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha mort aquest divendres a la tarda després de ser atropellat per un cotxe quan circulava per la C-59 a l'altura de Caldes de Montbui (Barcelona), la qual suposa la 44 víctima mortal en accidents de trànsit en les carreteres catalanes aquest any.

Per raons que encara s'investiguen, el turisme ha impactat al ciclista, de 31 anys i de nacionalitat francesa, i després de rebre avís, els serveis d'emergències l'han traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on ha mort, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

En arribar al lloc dels fets amb cinc patrulles, els Mossos d'Esquadra han tallat la circulació de la via --que han restablert sobre les 20 hores--, i també han acudit tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).