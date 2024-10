Mor una ciclista atropellada a la BP-1121 a Monistrol de Montserrat (Barcelona)

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista de 29 anys ha mort aquest dilluns a la tarda atropellada a la carretera BP-1121 a Monistrol de Montserrat (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 14.45 hores, quan per causes que encara s'investiguen, la ciclista ha patit una caiguda a la via i un autobús que circulava sense passatgers en un altre sentit l'ha atropellat.

Arran de l'accident s'han activat tres patrulles de la policia catalana i tres unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).