Mor un ciclista en un accident a la TP-2002 a Aiguamúrcia (Tarragona)

TARRAGONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 44 anys veí de Tarragona ha mort en un accident a la TP-2002 a Aiguamúrcia (Alt Camp) aquest dimecres a les 17.48 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.
Segons les primeres investigacions, un turisme va topar amb un ciclista que, a causa de l'accident, va morir i, malgrat que el vehicle implicat en l'accident va fugir del lloc dels fets, els cossos policials van localitzar el conductor a casa seva i el van detenir.
Arran del sinistre es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, amb aquesta víctima, ja són 28 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.