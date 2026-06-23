Publicat 23/06/2026 21:40

Mor un ciclista en un accident a la N-340 a Pallejà (Barcelona)

Archivo - Arxivo - Ambulància del SEM
SEM - Arxiu

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident a la carretera N-340 al seu pas per Pallejà (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 20.25 hores després que, per causes que ara s'investiguen, es produís una col·lisió entre un turisme i una bicicleta.

Fins al lloc s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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