Mor un ciclista de 70 anys després de xocar amb un autocar a l'N-240 a Lleida

LLEIDA 4 juny (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 70 anys va morir aquest dimarts després de xocar amb un autocar en el punt quilomètric 98 de l'N-240 a Lleida per causes que s'estan investigant, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Com a conseqüència de l'impacte, el ciclista va ser evacuat en estat crític a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort aquesta matinada; per a l'accident es van activar tres patrulles dels Mossos, dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter.

Amb aquesta víctima són 60 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025, quatre de les quals són ciclistes.