Mor un ciclista de 68 anys en un accident a l'N-260 a Cabanelles (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 68 anys ha mort aquest dijous al matí en un accident a l'N-260 a Cabanelles (Girona), en el qual per causes que encara s'investiguen una furgoneta ha envestit dos ciclistes, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicat.
A causa de la caiguda el ciclista ha resultat ferit greu i posteriorment ha mort a l'hospital.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 07.47 hores i s'han activat quatre patrulles, a més de tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del SEM.