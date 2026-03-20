Mor Chuck Norris, llegenda del cinema d'acció, als 86 anys

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
Chuck Norris, mestre d'arts marcials i estrella del cinema d'acció durant diverses dècades, s'ha mort als 86 anys. Així ho ha confirmat la família de l'actor nord-americà en un comunicat.
"Amb profunda tristor, la nostra família comparteix la sobtada defunció del nostre estimat Chuck Norris ahir al matí. Si bé preferim mantenir les circumstàncies de la mort en privat, sapigueu que estava envoltat de la seva família i descansava en pau", informa a través del facebook de l'actor.
"Per al món, va ser un artista marcial, actor i un símbol de força. Per a nosaltres, va ser un espòs devot, un pare i avi amorós, un germà increïble i el cor de la nostra família", continua el comunicat de la família en el qual es destaca que l'actor "va viure la seva vida amb fe, determinació i un compromís infrangible amb les persones que estimava".
Segons la família, "a través de la seva feina, disciplina i bondat, va inspirar milions de persones arreu del món i va deixar una empremta inesborrable en moltíssimes vides".