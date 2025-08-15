Mor Cesc Queral, 'La Vicenteta' de Tv3 i cofundador de l'Escola d'Actors de Barcelona

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'actor Cesc Queral, que va fer cèlebre el seu personatge 'La Vicenteta' al programa de TV3 'Tres pics i va repicó' els anys 80, ha mort, informen aquest divendres en xarxes socials els seus afins i l'Escola d'Actors de Barcelona (EAB), que va cofundar i dirigir.
L'EAB explica via Instagram que Queral la va crear l'any 1977 amb Josep Anton Codina i que els seus membres se senten avui "orgullosos d'haver format part de la seva vida".
"En un dia com avui, que és trist, no podem deixar de somriure recordant alguna de les seves sortides, anècdotes o escenes" que va escriure per a televisió, ràdio i teatre, afegeix l'escola.
La seva gent propera ha publicat un missatge semblant en el compte d'Instagram de l'actor en què en comuniquen la mort i es mostren "orgullosos del seu llegat, de la seva professionalitat, i de l'amor i respecte que sempre va mostrar cap a aquesta professió".
"El nostre amic va crear i va interpretar 'Vicenteta de TV3', un personatge que va marcar la vida de moltes persones, admirat, estimat i respectat", diu el text, i afegeix que sempre va defensar l'humor com a disciplina artística i necessitat humana.