Mor un cap de l'Exèrcit de Terra en un salt paracaigudista en unes maniobres a Osca

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit de Terra ha informat aquest dilluns de la defunció del cap Edgar Mallo Baena durant un salt paracaigudista nocturn emmarcat en l'exercici Tempesta Alada 26, realitzat a Osca.
En un comunicat, l'Exèrcit de Terra precisa que el cap Mallo va ingressar el 2018 i estava destinat al Batalló de Sapadors de la Brigada Almogàvers VI de Paracaigudistes.
Durant aquest temps, ha participat en missions en territori espanyol i a l'Iraq. Va ser condecorat per la seva tasca en l'operació Balmis durant la pandèmia de la covid-19 i en les operacions per pal·liar els efectes de la dana que va arrasar diverses localitats valencianes el 2024. En concret, tenia la Creu al Mèrit Militar amb Distintiu Blanc.
L'Exèrcit de Terra ha expressat el seu "més sincer condol" pel difunt i un "suport incondicional" als seus familiars i companys. "La seva memòria i entrega a la pàtria quedaran sempre presents als nostres cors", indiquen.