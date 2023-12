Mor la cantaora flamenca Thais Hernández als 35 anys

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

La cantaora flamenca catalana Thais Hernández ha mort aquest dimarts a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) als 35 anys, segons ha pogut saber Europa Press.

Hernández, nascuda a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), va començar la seva carrera musical als 20 anys després d'estar uns anys en un cor, i als 22 anys va iniciar la seva trajectòria com a corista en discos de flamenc i rumba catalana.

Ha treballat amb músics i balladors de flamenc i rumba com Juan Gómez 'Chicuelo', Sabor de Gracia, Juan de Juan, Inés Bubio, Susana Escoda, Antonio el Toleo i Antonio 'Ñoño', entre uns altres, i va aparèixer en el documental 'Petitet' de Carles Bosch.

El músic Sicus Carbonell, de Sabor de Gracia, ha assegurat en una publicació en X recollida per Europa Press que s'ha anat "una gran artista flamenca que Sabor de Gracia va tenir l'honor de poder tenir-la com a corista durant 3 anys i que va haver de deixar per una maleïda malaltia".

El funeral per la cantaora catalana serà aquest dimecres en el Tanatori L'Hospitalet Ronda.