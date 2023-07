MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La cantant irlandesa Sinead O'Connor ha mort aquest dimecres als 56 anys, segons ha avançat el portal 'Irish Times'.

L'artista (Dublín, 1966) va aconseguir la fama amb la publicació del disc 'I Do Not Want What I Haven't Got', editat el 1990.

En aquest àlbum es va incloure el tema més famós de l'artista, la cançó 'Nothing Compares 2 U', composta per Prince, amb la que la irlandesa va aconseguir diverses nominacions per als premis Grammy.