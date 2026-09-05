Mor el cantant del grup Skatalà Josep Manel Pugés als 66 anys

Skatalà: "Va ser una peça imprescindible per explicar els inicis del punk de Barcelona"
BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El cantant del grup Skatalà Josep Manel Pugés Estradé va morir aquest divendres als 66 anys, víctima d'una malaltia per la qual va ingressar el 10 d'agost a l'Hospital Clínic en estat crític.
"Volem desitjar molts anys de recordança del Manel, a totes les persones que el van conèixer i estimar i molt especialment a la seva família i amics", va informar la banda el mateix divendres en un comunicat a les seves xarxes socials.
"Va ser una peça imprescindible per explicar els inicis del punk de Barcelona", tocant la bateria i la guitarra en diverses bandes pioneres des de finals dels 70, va afegir el grup.
Entre aquestes bandes hi havia Clinic Humanoyds, Attak, Ruidos Molestos o Shit, S.A., grup que va deixar en 1985, i va ser durant la seva època amb Shit, S.A. que va composar la lletra i música de la cançó 'Bolingas'.
FUNDADOR D'SKATALÀ
El 1985 va ser fundador i guitarrista d'Skatalà, al qual també va donar el nom, i on va estar fins al març de 1993.
A més de la cançó 'Bolingas', inclosa en la cinta d'Skatalà 'Fent d'aquí', Pugés va col·laborar en altres cançons d'aquella maqueta.
En la segona etapa del grup, des de 1988, "va ser fonamental" en la creació dels temes 'De Jamaica A Roma (Via Budapest)', 'Skandol Dub', 'Reggae'n'Ska' i 'Ranquing Roure', inclosos en el CD 'Borinot Borinot', encara que no va participar en aquest disc perquè es va enregistrar després que en marxés.