Mor el cantant barceloní Manolo de la Calva, integrant del Dúo Dinámico

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El cantant Manolo de la Calva (Barcelona, 1937), integrant del Dúo Dinámico, ha mort aquest dimarts als 88 anys, segons ha informat el seu company Ramón Arcusa en una publicació a les xarxes socials del grup.
"Manolo de la Calva, el meu amic de l'ànima, més que germà, company de cent aventures i de mil cançons ens ha deixat avui. No ploreu per ell, no li agradaria. Va ser l'ànima de Dúo, sempre alegre, optimista, positiu. Canteu amb ell en aquest comiat", ha lamentat.
Ramón Arcusa ha donat les gràcies al seu amic "per tant". "Ja ets etern. Cuida't allà on siguis. Et trobarem molt a faltar", ha apuntat.
Manolo de la Calva va conèixer Arcusa a l'empresa de motors d'aviació Elizalde, on havien entrat a treballar. Sent uns adolescents es van unir per emular els ídols de la seva època i, així, els últims dies de 1958, es van presentar per la ràdio en públic, batejats com The Dynamic Boys, que el presentador del programa va castellanitzar com a Dúo Dinámico.
Va arrencar d'aquesta manera una carrera artística marcada per innombrables èxits, que van donar color a una Espanya encara en blanc i negre i que no trigarien a donar el salt a l'altre costat de l'Atlàntic. En els primers anys 60, a més, van participar com a protagonistes en quatre llargmetratges.
El grup és autor d'èxits tan populars com 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' i 'Amor de verano'.
El 2014 van rebre el premi Grammy Llatí a l'Excel·lència Musical, en reconeixement a la seva trajectòria, i que es va sumar a altres guardons com la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball (2010) del Govern espanyol i la Medalla d'Honor de SGAE (2024).
Paral·lelament a la seva carrera en el grup, De la Calva va ser compositor, arranjador i productor per a altres artistes (com Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo i Massiel), i va arribar a registrar més de 560 títols en SGAE, entitat de què va ser soci des d'octubre de 1960.