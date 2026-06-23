Mor un camioner per un accident a l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un camió ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident amb un altre camió a l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Girona) en direcció nord, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que s'investiguen, cap a les 17 hores hi ha hagut un xoc per encalçament al quilòmetre 72 que ha obligat a tallar la via i ha generat uns 9 quilòmetres de retencions.
S'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han atès l'altre conductor, que ha resultat ferit lleu.