Publicat 23/06/2026 18:45

Mor un camioner per un accident a l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Girona)

Archivo - Una ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

GIRONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un camió ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident amb un altre camió a l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Girona) en direcció nord, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que s'investiguen, cap a les 17 hores hi ha hagut un xoc per encalçament al quilòmetre 72 que ha obligat a tallar la via i ha generat uns 9 quilòmetres de retencions.

S'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han atès l'altre conductor, que ha resultat ferit lleu.

Contador

Contingut patrocinat