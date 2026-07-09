Mor Bonnie Tyler, la cantant de 'Total Eclipse of the Heart' o 'Holding Out for a Hero'

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Bonnie Tyler, la cantant britànica coneguda per èxits com 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'It's a Heartache', s'ha mort als 75 anys.
La defunció ha estat confirmada en un comunicat a través del web oficial de la diva gal·lesa: "La família i l'equip de Bonnie anuncien amb gran pesar que s'ha mort inesperadament aquesta nit en un hospital de Portugal a conseqüència de la malaltia per la qual estava sent tractada".
"Emetrem un altre comunicat aviat, però ara com ara demanem privadesa per afrontar aquesta tragèdia", conclou el missatge del web de l'artista, llegendària per la seva veu esquinçada i les seves potents balades.
La cantant, natural de Skewen, localitat del sud de Gal·les, estava en coma induït des del maig després de sotmetre's a una intervenció quirúrgica intestinal d'urgència a Portugal. El mes passat, el seu portaveu va afirmar que havia sortit del coma, però que seguia "molt greu i en vigilància intensiva".