Mor un bomber en bolcar un camió autobomba a Espinoso de Compludo (Lleó)

LLEÓ 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Un bomber ha mort aquesta nit i un altre ha resultat ferit com a conseqüència d'un accident vial al terme lleonès d'Espinoso de Compludo, en bolcar el camió autobomba en el qual viatjaven, segons van informar a Europa Press fonts del Servei d'Emergències 112.
El sinistre s'ha produït sobre les 22.20 hores, que és quan s'ha rebut una trucada que alertava de la bolcada d'un camió autobomba després de caure per un terraplè a les rodalies de la citada localitat on, segons qui va alertar, podria haver mort una persona.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat recursos del Sacyl i efectius de la Policia Nacional, on ha estat localitzat el vehicle amb una persona atrapada a l'interior i una altra ha estat trobada en l'exterior inconscient.
Les tasques de rescat no han estat fàcils, ja que el vehicle havia caigut en un punt de difícil accés, de manera que els treballs han estat dirigits pel Centre Coordinador d'Emergències.
Com a conseqüència de les greus lesions patides, un dels bombers ha perdut finalment la vida.