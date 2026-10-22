Mor un boletaire de 72 anys a Sant Joan de les Abadesses

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimecres a la nit el cos sense vida d'un home de 72 anys que havia sortit a caçar bolets a la zona de Sant Joan de les Abadesses (Girona), informen en un comunicat aquest dijous.
Van rebre l'avís a les 17.45 hores que l'home, veí d'Olot (Girona), no havia tornat a casa, per la qual cosa es va desplegar un ampli dispositiu de recerca integrat per una vintena de dotacions de diversos parcs de la zona i unitats especialitzades (drons, grup caní, GRAF i un equip conjunt Bombers-SEM).
A la mitjanit van localitzar l'home a prop del lloc on havia aparcat, i malgrat practicar-li les maniobres de reanimació, no li van poder salvar la vida.