Mor el biblista i patròleg Josep Rius-Camps als 92 anys

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El biblista i patròleg Josep Rius-Camps s'ha mort aquest dimecres a la matinada als 92 anys, informa de l'Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) en un comunicat.
Nascut el 15 de juny del 1933 a Esparreguera (Barcelona), va ser ordenat sacerdot el 21 de setembre del 1957 i era doctor en Ciències Eclesiàstiques Orientals pel Pontifici Institut Oriental de Roma (1968); director-fundador de la 'Revista Catalana de Teologia', del 1976 al 2008, i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.
També va ser professor de la Universitat de Münster i del Pontifici Institut Patrístic Agustinianum de Roma; i el rector de l'AUSP, Joan Torra, que presidirà aquest dijous la missa exequial a la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, ha definit Rius-Camps com a "investigador incansable" i un dels grans professors de la Facultat de Teologia.