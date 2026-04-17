Publicat 17/04/2026 18:47

Mor a Barcelona l'editora Beatriz de Moura

Archivo - L'editora Beatriz de Moura
SUSANA SÁEZ - Arxiu

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

L'editora Beatriz de Moura, fundadora i directora literària de Tusquets Editores, s'ha mort aquest divendres a Barcelona, han informat a Europa Press fonts del segell.

En una anotació a través de les xarxes socials, Tusquets ha lamentat la mort d'una "dona brillant i sense prejudicis, cosmopolita i aguerrida, precursora de tantes coses i ànima de l'editorial".

Beatriz de Moura (1939-2026), nascuda a Rio de Janeiro, es va instal·lar en la dècada dels 60 a Barcelona i va començar a treballar a l'editorial Salvat i a l'editorial Gustavo Gili, posteriorment a Lumen abans de fundar Tusquets Editores el 1969.

