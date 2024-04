Mor Barbara Rush, actriu de 'Vinieron del Espacio' i 'Todos mis hijos', als 97 anys

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Barbara Rush, que va guanyar un Globus d'Or a l'actriu revelació pel seu paper a 'Vinieron del Espacio', i va aparèixer en pel·lícules com 'El ball dels maleïts' o 'Un estrany a la meva vida' i en sèries com 'Siete en el paraíso', 'Peyton Place' o 'Todos mis hijos', ha mort aquest diumenge als 97 anys.

La seva filla, Claudia Cowan, una periodista que exerceix com a corresponsal de Fox News, va confirmar la notícia en un comunicat publicat per la mateixa cadena. "La meva estimada mare ha mort en pau a les 5:28 d'aquesta tarda. He estat amb ella aquest matí i sé que estava esperant que tornés a casa sana i estàlvia per deixar-nos", va dir Cowan a Fox. "És apropiat que triés anar-se'n per Pasqua, ja que era una de les seves festes preferides i ara, per descomptat, la Pasqua tindrà un significat més profund per a mi i la meva família", va concloure.

Nascuda a Denver, Colorado, el 4 de gener del 1927, Rush es va graduar a la Universitat de Califòrnia, Santa Bàrbara, i després es va formar al Pasadena Playhouse. Després de fitxar per Paramount Pictures, va debutar al cinema amb 'The Goldbergs' i poc després, el 1951, va protagonitzar la pel·lícula de ciència ficció 'Cuando los mundos chocan'.

En els seus gairebé 60 anys de carrera, l'actriu va treballar en la gran pantalla amb estrelles com Paul Newman, Kirk Douglas, Rock Hudson, Dean Martin, Marlon Brando, Frank Sinatra i Richard Burton. Entre els títols més destacats de la seva filmografia hi ha 'Vinieron del Espacio' (1953), pel·lícula amb la qual va guanyar un Globus d'Or, 'Obsessió' (1954), 'Més poderós que la vida' (1956) 'El ball dels maleïts' (1958), 'Un estrany a la meva vida' (1960), 'Un hombre' (1967).

Rush va aparèixer en telenovel·les llegendàries de la televisió nord-americana com 'Todos mis hijos' o 'Todos mis hijos'. En la petita pantalla també va interpretar Nora Clavicle en la sèrie 'Batman' dels anys 60, la mare de 'La Dona Biònica' i va aparèixer com a actriu convidada en altres sèries com 'Maude', 'Las calles de San Francisco', 'Magnum, P.I.', 'Vacaciones en el mar' o 'S'ha escrit un crim'. El seu últim paper destacat va ser una aparició en la sèrie de ciència ficció 'Més enllà del límit' el 1998.