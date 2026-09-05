Mor un banyista francès de 78 anys ofegat a la platja de Lloret (Girona)

GIRONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Un banyista francès de 78 anys ha mort aquest dissabte ofegat a la platja de Lloret (Girona), on l'han tret de l'aigua inconscient, i les maniobres de reanimació no han tingut èxit.
24 persones han mort ofegades a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
El telèfon d'emergències n'ha rebut l'avís a les 15.15, el SEM ha mobilitzat tres unitats terrestres i una aèria, i els Mossos d'Esquadra tres unitats més, a més d'activar-se la Policia Local.