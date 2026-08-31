Mor una banyista alemanya de 81 anys a la platja de Llevant de Salou (Tarragona)

TARRAGONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 81 anys i nacionalitat alemanya va morir diumenge a la tarda, 30 d'agost, a la platja de Llevant de Salou (Tarragona), ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest dilluns.
El telèfon d'Emergències 112 va rebre l'avís a les 18.20 hores i el servei de socorrisme va treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada de tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van continuar amb la reanimació cardiorrespiratòria, sense èxit.
En el moment dels fets la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i hi onejava la bandera verda i, aquest dimarts, la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de les diligències, ha identificat la víctima i n'ha informat la família.