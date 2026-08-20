Mor un banyista de 50 anys a la platja de Llevant de Cunit (Tarragona)

TARRAGONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home de 50 anys ha mort aquest dijous quan es banyava a la platja de Llevant de Cunit (Tarragona), en la qual onejava la bandera vermella que prohibeix el bany.
En un comunicat, Protecció Civil ha explicat que el telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís a les 13.53 hores que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua a un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació.
Al lloc s'han desplaçat una ambulància medicalitzada i una ambulància bàsica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han aconseguit salvar-li la vida.
A més, els Mossos d'Esquadra han desplaçat quatre dotacions, entre elles la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha encarregat de les diligències i les gestions amb el jutjat.
Amb aquesta víctima, ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.