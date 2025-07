Mor un auxiliar de l'EPAF dels Bombers que treballava en l'incendi de Paüls (Tarragona)

Ha caigut per un desnivell per causes que s'investiguen

Un auxiliar de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) del cos de Bombers de la Generalitat ha mort aquest dijous mentre treballava en l'incendi de Paüls (Tarragona) en caure per un desnivell, segons confirmen en un comunicat.

L'operari estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada del flanc dret entre Paüls i Alfara de Carles (Tarragona) i, per causes que s'investiguen, s'ha precipitat a les 14.17 hores.

Ha ingressat en estat crític a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) i ha estat traslladat per un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i també s'ha activat 3 equips de psicòlegs.

Al lloc dels fets també s'hi ha dirigit un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del cos amb un altre metge del SEM per si calia extreure membres de l'operatiu en condicions difícils.

EPAF

Els EPAF són operaris que presten servei al Grup d'Actuacions Forestals (Graf) en els incendis, i s'encarreguen d'obrir vegetació, preparar espais per fer l'extinció i treballar sobre sòl cremat per refredar-lo.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha obert una investigació per determinar les circumstàncies i les causes dels fets.

Es tracta de la tercera víctima mortal a causa d'un incendi a Catalunya aquest 2025, després que la setmana passada morissin dues persones a Lleida en l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida).