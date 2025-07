Mor un auxiliar de l'EPAF dels Bombers que treballava en l'incendi de Paüls

TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Un auxiliar de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) del cos de Bombers de la Generalitat ha mort aquest dijous mentre treballava en l'incendi de Paüls (Tarragona) en caure per un desnivell, segons confirmen en un comunicat.

L'home estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada del flanc dret, i per causes que s'investiguen, s'ha precipitat a les 14.17 hores.

Ha ingressat en estat crític a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) i ha estat traslladat per un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i també s'ha activat l'equip de psicòlegs.