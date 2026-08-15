Mor atropellat per un camió a l'AP-7 a Aiguaviva (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Un vianant va morir aquest divendres atropellat per un camió al punt quilomètric 70,5 de l'autopista AP-7, a Aiguaviva (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat aquest dissabte.
L'avís es va rebre a les 21.33 hores que, "per causes que encara s'estan investigant", un camió havia atropellat al passatger davanter d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle.
L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment, aquesta matinada, ha mort; i la conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre en estat lleu.
Arran de l'accident, es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats i el servei d'atenció psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals.