Mor atropellat un motorista de 18 anys després d'un xoc a la C-31 a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 18 anys ha mort atropellat aquest dijous a la nit després de xocar amb un turisme a la C-31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.
Per causes que s'investiguen, s'ha produit un xoc entre un cotxe i una moto, i mentre feien el part de l'accident al mateix lloc dels fets, un segon cotxe ha atropellat el conductor de la motocicleta.
El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, on ha perdut la vida, i l'accident ha activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i diverses unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).