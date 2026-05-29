Publicat 29/05/2026 10:56

Mor atropellat un motorista de 18 anys després d'un xoc a la C-31 a l'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Cotxes a la C-31 al seu pas per Bellvitge
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 18 anys ha mort atropellat aquest dijous a la nit després de xocar amb un turisme a la C-31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.

Per causes que s'investiguen, s'ha produit un xoc entre un cotxe i una moto, i mentre feien el part de l'accident al mateix lloc dels fets, un segon cotxe ha atropellat el conductor de la motocicleta.

El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, on ha perdut la vida, i l'accident ha activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i diverses unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

