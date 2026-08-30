Mor atropellat un menor a Castelldefels (Barcelona) i detenen al conductor que havia fugit

POLICÍA LOCAL DE CASTELLDEFELS
BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Un menor d'edat ha mort atropellat a Castelldefels (Barcelona) durant la matinada del divendres al dissabte i el conductor implicat, que havia fugit del lloc dels fets, ha estat detingut al seu domicili, ha informat la Policia Local de Castelldefels a Instagram i ha recollit Europa Press aquest diumenge.
L'accident, en el qual van estar implicades tres persones, es va produir al voltant de les 00.05 hores a la zona de Lluminetes, on s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Com a conseqüència de l'atropellament, un jove de 16 anys va morir a causa de les ferides sofertes, mentre que les altres dues persones implicades van resultar ferides i van rebre atenció sanitària.
El conductor del vehicle va fugir del lloc i posteriorment va ser localitzat al seu domicili, on va ser detingut pels agents.
La Policia Local s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident i determinar les causes de l'atropellament.