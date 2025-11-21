Mor atropellat el conductor d'un cotxe avariat a la C-17 a Parets del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Un conductor de 21 anys va morir atropellat en sortir del seu vehicle avariat aquest dijous a les 22.49 hores al punt quilomètric 16,5 de la C-17 a Parets del Vallès (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.
Per causes que encara s'investiguen, un turisme va impactar contra un altre cotxe que estava aturat al carril ràpid: la conductora i la seva acompanyant van resultar il·leses, mentre que l'altre jove, un veí de 21 anys de Canovelles (Barcelona), va morir.
En total, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats, entre les quals hi havia un helicòpter, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de l'equip de psicòlegs.