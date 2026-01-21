Mor Anna Fité als 67 anys, escriptora i sòcia fundadora de Guionistes Associats de Catalunya

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora especialitzada en literatura infantil i sòcia fundadora de Guionistes Associats de Catalunya (GAC), Anna Fité, s'ha mort als 67 anys, informa l'entitat en un comunicat aquest dimecres, que la recorda com "una de les veus més creatives i compromeses del panorama audiovisual i literari català".
Va ser presidenta de GAC entre el 2004 i 2006; va rebre el Premi Emili Teixidor del 2021 per 'El concert més animal' i, en l'àmbit audiovisual, va formar part dels equips de guió de sèries de TV3 com 'Nissaga de poder', 'El cor de la ciutat' i 'Ventdelplà' i de programes com 'Barri Sèsam', 'Els Lunnis' i 'Club Super3'.
En uns missatges a X, la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la defineix com l'"autora cabdal de la literatura infantil i juvenil, dramaturga i dinamitzadora cultural" i assenyala que va formar part del programa Lletres a les aules; l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) recorda que va ser sòcia seva; i el Gremi de Llibreters la qualifica com la creadora imprescindible de la cultura catalana.