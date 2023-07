Mor als 96 anys Tony Bennett, una de les veus més grans de la música popular nord-americana

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cantant nord-americà Tony Bennett, una de les veus històriques del 'crooning' juntament amb mites com Frank Sinatra o Dean Martin, s'ha mort aquest divendres a Nova York als 96 anys.

Bennett deixa un llegat de més de 70 anys als escenaris, més de 150 discos i un repàs a un cançoner històric amb temes de Cole Porter, los Gershwins, Duke Ellington, Rodgers i Hammerstein entre d'altres.

El cantant novaiorquès, nascut el 1926 com Anthony Dominick Benedetto, va mantenir pràcticament intacta la seva popularitat fins als últims anys de la seva carrera a mercè de col·laboracions amb artistes com Lady Gaga i Amy Winehouse.

El febrer del 2021, la seva dona va confirmar que Bennett patia Alzheimer des del 2016, fet que no va impedir que continués gravant i compareixent públicament fins l'agost d'aquell mateix any quan va aparèixer amb Lady Gaga al Radio City Music Hall per a 'One Last Time'.

Després d'aquell espectacle, Bennett es va acabar allunyant de la llum pública fins la seva mort aquest divendres, confirmada per la seva publicista, Sylvia Weiner, en el 'New York Times'.