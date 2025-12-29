Mor als 94 Cecilia Giménez, la restauradora del 'Ecce Homo' que va donar la volta al món

BORJA (SARAGOSSA), 29 (EUROPA PRESS)
Cecilia Giménez, la pintora aficionada responsable del fenomen viral de l'Ecce homo' de Borja, amb el qual aquesta localitat saragossana va donar la volta al món l'estiu del 2012, ha mort aquest dilluns, 29 de desembre, als 94 anys, segons ha confirmat el Santuari de la Misericòrdia en xarxes socials.
Giménez va saltar a la fama sense desitjar-ho en absolut en conèixer-se el polèmic resultat de la restauració d'aquesta pintura, obra original d'Elías García Martínez, al Santuari de la Misericòrdia de Borja, que ella sempre va defensar que no estava acabada.
Després d'uns primers dies en els quals Cecilia ho va passar bastant malament, les mofes es van convertir en afecte, després que el fenomen viral col·loqués Borja al mapa i que tant els seus veïns com bona part del país mostressin la seva simpatia per la pintora.
De fet, desenes de milers de persones han visitat des del 2012 el santuari per veure en persona la peculiar restauració. A més, els diners recaptats amb les entrades es destina íntegrament a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, per millorar les seves instal·lacions i ajudar les persones grans amb menys recursos de la residència, on ha mort Cecilia Giménez després de diversos anys "delicada" de salut i amb demència senil.
"Parlar de Cecilia és parlar de mare entregada, de lluita, de força, però sobretot és parlar de generositat, qualitats que li han servit per guanyar-se l'afecte de tot el món", han expressat des del Santuari.