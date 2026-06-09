Mor als 94 anys el coreògraf Albert Sans, referent de la dansa tradicional i dels 'esbarts'

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El coreògraf, director artístic de l'Esbart Dansaire de Rubí Albert Sans ha mort als 94 anys, segons informen l'escola de dansa i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.
"El meu condol pel traspàs d'Albert Sans, referent de la dansa d'arrel i dels esbarts", ha afirmat via X la consellera, que ha afegit que deixa una empremta profunda en la cultura popular.
Des de l'escola de dansa, de la qual va ser director artístic durant 35 anys, li recorden com un mestre i figura imprescindible de l'escola i la dansa tradicional catalana, i que va ser condecorat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 1992.