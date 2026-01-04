Mor als 91 anys el periodista Joan Armengol, històric de la ràdio i la televisió

BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
L'històric perodista de ràdio i televisió Joan Armengol Costa ha mort als 91 anys aquest diumenge de matinada a Barcelona, han informat a Europa Press fonts properes.
Armengol (Igualada, Barcelona, 1934) va treballar molts anys a Ràdio Barcelona (SER) i RTVE, va fer milers d'entrevistes, incloses figures de relleu mundial; va col·laborar en altres mitjans, també escrits, i va ser a Ràdio Estel els últims anys, abans de retirar-se.
La capella ardent estarà oberta en el tanatori barceloní Sancho de Ávila des d'aquest dilluns a les 15.00 fins dimarts poc abans de les 10.45, hora del funeral en el mateix lloc.